Bianca Andrade revela o que salvou a vida do seu filho em acidente de carro

Bianca Andrade destaca o que salvou a vida de Cris, seu filho, quando sofreram um acidente de carro nesta semana

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou detalhes sobre a recuperação após sofrer um acidente de carro. O veículo colidiu contra uma árvore enquanto transportava a influencer, seu filho, a babá e o motorista. Todos estão bem, e ela contou que o filho ficou sem ferimentos por causa de um item importante no veículo.

Bianca contou que a cadeirinha infantil e o cinto de segurança foram os itens que salvaram a vida do seu filho. “Graças a Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Então, o Cris está perfeito, só com um machucado no rostinho. Jamais andem com seus bebês fora da cadeirinha, em hipótese alguma. A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, disse ela nas redes sociais.

Agora, Cris está com o pai, o influenciador Fred Bruno, enquanto a mãe ainda está internada em observação. Nas redes sociais, Fred mostrou uma foto com o filho em casa.

"Depois do maior susto de nossas vidas, Cris já está em casa com o Papai! Fica o alívio e a gratidão por todos estarem bem. Queremos agradecer o carinho de vocês e todas as mensagens de preocupação e energias positivas! Estive no hospital desde ontem de manhã e posso tranquilizar vocês quanto as outras pessoas que estavam no carro. A Bianca está muito bem e já apareceu pra conversar nos stories dela com vocês! A Day também está bem e juntinho com a família dela. E o Genilson recebeu alta ontem mesmo. Agora é descansar e ficar grudado no meu Nenecão!", contou.

View this post on Instagram A post shared by Fred Bruno (@fred)

Fred Bruno relembra separação de Bianca Andrade

Há pouco tempo, Fred Bruno participou do Pod Delas como o convidado da vez e decidiu abrir o jogo sobre o fim de seu casamento com Bianca Andrade, com quem teve Cris, de 2 anos. Durante a conversa com Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o influenciador revelou que o relacionamento teria chegado ao fim por conta das fofocas que saiam a respeito dele.

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", disparou Fred, alegando que o tal profissional teria pedido desculpas. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali".

Fred ainda revelou que as parceiras que teve desde então não conheceram o pequeno: "Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele", explica Fred.

“Para mim, são coisas extremamente separadas. Eu fiquei com a pessoa, ali, não chega nem perto do Cris. É uma parada tão distante que eu nunca nem parei para pensar nisso," conta o influenciador.