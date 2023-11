Bianca Andrade fala sobre o acidente que sofreu com o filho: "Pior noite da minha vida"

Nas redes sociais, Bianca Andrade quebra o silêncio e fala detalhes sobre o acidente que sofreu com o filho

Nesta sexta-feira, 3, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre acidente que sofreu na última quinta-feira, 2. A ex-BBB 20 estava acompanhada de seu filho, Cris, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Fred Bruno, além de dois de seus funcionários.

Internada para ficar em observação, Bianca surgiu deitada em sua cama do hospital usando um colar cervical e deu detalhes do acidente nos stories do seu Instagram. Ela iniciou agradecendo pela preocupação de seus seguidores e logo contou o que realmente aconteceu para os internautas.

"Todos nós estamos bem na medida do possível. Nosso motorista foi atendido, não precisou ficar internado. Nosso bebê, graças à Deus, já ganhou alta, já está com o papai dele", iniciou. Em seguida, ela contou que ficará alguns dias sob cuidados médicos. "Eu e a nossa babá ainda estamos internadas. Nada grave, a situação é super estável, mas a gente está aqui internada em observação para quando a gente estiver 100% bem", contou.

A empresária deu detalhes sobre os ferimentos que sofreu. "O meu, a princípio, tinha apontado uma fratura. Mas fiz outra ressonância, não apontou fratura, só umas coisinhas no ligamento e um pouquinho de ar invadiu essa área aqui [perto do pescoço] por conta do impacto", revelou Bianca, que também falou sobre o estado de sua babá.

"A Day, que foi minha super parceira, está bem na medida do possível. Ela também tá com uma dorzinha na barriga, tinha um pouco de líquido também, mas já está super reversível. Ela está sendo monitorada junto comigo. A princípio, a gente não precisa fazer nenhuma cirurgia, estamos bem", contou.

A mãe do pequeno Cris ainda deu detalhes sobre o acidente e esclareceu tudo o que aconteceu com o grupo. "Foi um acidente muito forte, gente. Foi muito pesado. A gente estava na pista e uma carreta veio em cima da gente, ai nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. Deu perda total o carro", disse a influenciadora, que declarou aquela como "pior noite da minha vida".

Bianca ainda falou sobre seu filho. "Graças à Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Então o Cris está perfeito, só com um machucado no rostinho", disse ela, que ainda deixou um alerta para os pais. "JAMAIS andem com seus bebês fora da cadeirinha, em hipótese ALGUMA. A cadeirinha salvou a vida do meu filho."

Por fim, ela agradeceu novamente pelas mensagens de carinho de seus seguidores. "Obrigada por toda preocupação. Estou grata por estarmos vivos, estamos com saúde e agora só isso importa. Ainda é precoce dizer quando teremos alta porque o acidente foi na madrugada de ontem e precisamos nos recuperar 100%. Estamos evoluindo super bem e em breve estaremos em casa", finalizou.

Bianca Andrade (Boca Rosa) atualiza os fãs através de seu Instagram sobre acidente de carro que sofreu:



“Estamos todos bem na medida do possível.”

.pic.twitter.com/bonoGWNSrN — POINT POP (@Point__Pop) November 3, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por contém amor ♥️ (@familinhabied)

Fred Bruno também falou sobre o acidente

Pouco tempo depois do pronunciamento de Bianca Andrade, seu ex-namorado e pai do seu filho, o influenciador digital Fred Bruno, também falou sobre o acidente nas redes sociais. O ex-BBB postou uma foto com o pequeno Cris, que apareceu com um machucado no rosto, e tranquilizou seus seguidores.

"Depois do maior susto de nossas vidas, Cris já está em casa com o Papai! Fica o alívio e a gratidão por todos estarem bem. Queremos agradecer o carinho de vocês e todas as mensagens de preocupação e energias positivas! Estive no hospital desde ontem de manhã e posso tranquilizar vocês quanto as outras pessoas que estavam no carro. A Bianca está muito bem e já apareceu pra conversar nos stories dela com vocês! A Day também está bem e juntinho com a família dela. E o Genilson recebeu alta ontem mesmo. Agora é descansar e ficar grudado no meu Nenecão!", escreveu Fred em publicação no Instagram

Bianca aproveitou a oportunidade e comentou na foto do ex-companheiro. "Ele é a nossa vida. Grata por ter estarmos vivos e bem", disse.