Bianca Andrade sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Bianca Andrade estava acompanhada do filho, Cris, e mais duas pessoas, todos passam bem

A influenciadora e empresária, Bianca Andrade, de 29 anos, mais conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 2, em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Ela, o filho Cris, de 2 anos, e outras duas pessoas estavam no veículo que colidiu na Rodovia Presidente Dutra. Eles foram socorridos e levados para uma unidade particular da região, onde seguem internados para observação. Cris é filho de Bianca com o influenciador e youtuber Fred Bruno.

"Bianca, Cris e outras duas pessoas que estavam no carro passam bem. Eles seguem no hospital para observação, mas está tudo bem", informou a assessoria de imprensa da influenciadora ao gshow.

Mais tarde, através de sua assesoria, a influencer postou um comunicado em seu Instagram: "Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de imprensa de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias. Equipes Bianca Andrade e Fred Bruno".

Bianca Andrade encanta ao compartilhar fotos com o filho Cris

Na terça-feira, 31, Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ao lado do seu filho, Cris. A influenciadora surgiu com seu primeiro filho em diversos momentos durante uma viagem à praia.

No primeiro de uma série de cliques, a empresária aparecia apenas de roupa de banho em uma espreguiçadeira segurando o pequeno enrolado em uma toalha. A mamãe coruja ainda apareceu em uma foto com o filho de dois anos brincando no mar.

“Sendo a minha melhor versão”, escreveu Bianca na legenda do carrossel com imagens que ainda contavam com Cris esbanjando fofura dormindo em uma rede, e mãe e filho brincando na piscina do hotel em que estavam hospedados em frente à praia.

Relacionamento!

Ainda nesse mês, Bianca participou do programa “Saia Justa” do canal GNT. Durante o programa, a famosa foi questionada sobre relacionamentos. A influenciadora revelou que não gosta de relacionamentos sérios.

"Para mim, é um assunto muito delicado, porque eu nunca sofri muito com términos na minha vida. Sempre vejo muitas pessoas com esse desejo, essa vontade de ter um casamento, de ter um parceiro, de ter alguém. Por um acaso, eu nunca tive esse desejo. Desde criancinha. Já namorei há oito anos, já fui casada, já fiz planos... Mas, para mim, se eu não encontrar ninguém, está tudo bem. Se eu encontrar alguém, ótimo também", disse.