Bianca Andrade compartilha detalhes de sua rotina para seus seguidores

Nesta terça-feira, 16, Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram um pouco de como funciona sua rotina diária.

A influenciadora começou comentando com seus seguidores sobre bem-estar e autocuidado: “Vi que muitas dúvidas são sobre acordar bem, fazer atividade física, controlar ansiedade... é um desafio diário! Mas vou compartilhar com vocês uma rotina de manhã que mudou a minha vida”.

Então, a ex-BBB publicou em seus stories, uma lista de tudo que faz pela manhã. Entre as tarefas estão acordar com músicas relaxantes no despertador, fazer pensamentos positivos e tomar banho alinhando chakras.

A participante do BBB 21 ainda aconselhou seus seguidores que pretendem seguir sua rotina matinal: “Tenta fazer algumas dessas coisas por uma semana e me diz se não faz diferença! Não é milagre tá? Mas é autocuidado, e autocuidado a longo prazo por der um dos maiores prazeres que você se dará”.

Reprodução: Instagram

Reflexão!

Nesta segunda-feira, 15, Bianca mostrou como passou o Dia das Mães. A empresária passou o dia tranquilamente com a família.

Em suas redes sociais, a mãe de Cris ainda refletiu sobre a maternidade: “Esse foi o meu dia das mães, sendo mãe e sendo filha. Mais um dos colecionáveis dias felizes que tenho vivido ultimamente. Sem dúvidas, ser a mãe do Cris foi a melhor coisa que me aconteceu. Logo eu que não costumo romantizar a maternidade, digo que encontrei no meu filho o verdadeiro sentido da vida".