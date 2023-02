Bianca Andrade comemora alta após internação por doença crônica

Bianca Andrade deixou seus seguidores aliviados após anunciar que recebeu alta: “Tô de volta”

Bianca Andrade (28) usou suas redes sociais para compartilhar uma ótima notícia na tarde desta quarta-feira, 08. A influenciadora e empresária, que estava internada por conta de uma doença crônica nos rins, a nefrite, publicou uma foto em seu stories para anunciar que já recebeu alta, deixando seus seguidores aliviados.

Em um boomerang, a mãe de Cris (01), fruto do relacionamento com o jornalista Fred (32), que está confinado no BBB 23, posou sorridente direto da sala de casa, descansando no sofá vestida com um moletom nude enquanto tomava café: “Recebi alta e já estou em casa!!! Como é bom!!”, a empresária surgiu animada.

No storie seguinte, ela agradeceu aos seguidores pelo apoio que recebeu enquanto estava hospitalizada: “Obrigada por cada mensagem de carinho e preocupação.” e continuou: “Nessas horas eu vejo o quanto a internet tem um lado muito gostoso de amor e acolhimento. Isso me faz tão bem (acho que para todos, né?). Obrigada mesmo! E tô de VOLTA!”, anunciou.

Bianca Andrade surge no hospital e revela internação: ''Vai para o meu rim''

Na noite da última terça-feira, 07, Bianca Andrade deixou os fãs preocupados ao surgir em uma live repentina. A ex-BBB, que estava sumida nesta semana, explicou o que aconteceu e atualizou os seus fãs sobre seu estado de saúde: “Gente, então apareci, fiquei sumidinha por motivos de enfermidade, gente deu ruinzinho pra mamãe, estou aqui internada mais uma vez e seguinte, calma, vou explicar, nada de novo", iniciou.

Durante a conversa, Bianca ressaltou que já contou algumas vezes que tem uma doença crônica nos rins, chamada nefrite, e explicou que o problema ocasionou uma infecção: “É muito tranquila de lidar. O problema é que quando eu tenho amigdalite, fecha a garganta. Só que como eu tenho a nefrite, toda vez que inflama minha garganta, vai para o meu rim, aí meu xixi fica vermelho.”, explicou o motivo da hospitalização.