Batalhando contra o câncer, Preta Gil fala sobre queda de cabelo

Cantora Preta Gil mostrou cuidados com os fios e falou sobre queda durante o tratamento

A cantora Preta Gil publicou alguns stories mostrando que havia ido a um spa em São Paulo. Aproveitando o relaxamento, ela contou que está cuidando do cabelo.

Lutando contra um câncer de intestino, ela contou que os fios já caíram muito desde o começo do tratamento contra a doença, mas que continua tratando as madeixas mesmo com a queda. "Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu enquanto realizava uma espécie de laser no couro cabeludo.

Antes disso, a filha de Gilberto Gil mostrou Gominho, seu fiel amigo e humorista, cuidando dos pés em clima de pleno sossego. Ele tem acompanhado cada passo do tratamento de Preta, a acompanhando na maioria de seus compromissos.

Preta Gil homenageou Rita Lee

A cantora lamentou a morte da cantora Rita Lee e a homenageou com uma foto em que as duas dão um selinho. "Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!", iniciou.

"Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será para sempre luz e revolução!!! Te amo para sempre!", escreveu na legenda.