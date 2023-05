Fã, Preta Gil homenageia Rita Lee: ''Descanse em paz não combina com você''

Cantora Preta Gil faz lindo post para se despedir de Rita Lee, que faleceu aos 75 anos na noite de segunda-feira, 08

A notícia da partida da cantora Rita Lee aos 75 anos comoveu os fãs na manhã desta terça-feira, 09. Preta Gil (48) também fez questão de deixar uma publicação de despedida nas redes sociais.

Fã declarada, assim como muitos famosos e anônimos brasileiros, a filha de Gilberto Gil (80) prestou uma homenagem ressaltando sua admiração e a genialidade da rainha do rock brasileiro, que partiu no fim da noite de segunda-feira, 08, após longa batalha contra um câncer no pulmão.

Ao publicar uma foto em que aparece dando um selinho em Lee, Preta declarou todo seu amor pela ídola. "Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!", iniciou ela, que está tratando um câncer no intestino diagnosticado no início do ano.

"Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será pra sempre luz e revolução!!! Te amo pra sempre!", disse ainda Preta na legenda.

Confira a homenagem de Preta Gil para Rita Lee:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Filho de Rita Lee comove ao falar da morte da mãe

O músico João Lee (44), que é filho da cantora Rita Lee (1947-2023), escreveu uma homenagem emocionante para a mãe após a notícia da morte dela aos 75 anos de idade. Nas redes sociais, o artista falou sobre os aprendizados com a mãe ao longo da vida e a saudade que já toma conta dele.

"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida", disse ele.