Bárbara Evans passa mal com um dos filhos no colo: ‘Me deu um troço’

Mãe de três crianças, a influenciadora digital Bárbara Evans relata momento assustador enquanto cuidava dos recém-nascidos em sua casa

A influenciadora digital Bárbara Evans viveu um momento de tensão na quinta-feira, 14, enquanto estava cuidando de um dos filhos gêmeos. Ela contou que começou a se sentir mal enquanto segurava o filho no colo e ficou assustada com o que aconteceu.

“Gente do céu, passei mal real. Minha pressão foi a 16 por 8, e olha que minha pressão é superbaixa. Não sei o que aconteceu. Começou a me dar dor de cabeça, aí me deu um troço, uma queimação, falei: ‘Meu Deus, estou morrendo’”, disse ela.

E completou o seu relato: “Estava até com um deles no colo, nem lembro qual que é. Fiquei assustada. Tomei remédios para dor de cabeça. Sempre tive pressão baixa, então acho que é estresse. A gente cansa também, e ficar falando desse assunto mexe comigo, do engasgo da Ayla. Na verdade, não é mais o engasgo, é da aspiração, enfim”.

Os gêmeos Álvaro e Antônio nasceram no dia 27 de novembro de 2023 e são frutos do casamento de Bárbara com Gustavo Theodoro, com quem também teve Ayla, de 1 ano.

O que aconteceu com a filha de Bárbara Evans?

No último domingo, 10, a modelo Bárbara Evans surgiu desesperada nas redes sociais depois que a filha precisou ser operada após sofrer um acidente doméstico. A pequena engasgou com pedaços de amendoim que ficaram presos em sua garganta, dificultando a respiração. Ao observar o chiado, a influenciadora correu com a pequena para o hospital.

Após o susto, a pequena passou pelo procedimento cirúrgico e agora segue em recuperação com o apoio de uma equipe médica, incluindo pediatras e fisioterapeutas: "Ontem, quando o fisioterapeuta chegou aqui, ele falou que ela tinha dado uma piorada, mas aí depois da fisioterapia melhorou", Bárbara detalhou o processo de recuperação em suas redes sociais.