Ator da Netflix revela que está com câncer no cérebro

Ator da Netflix, Barton Cowperthwaite surpreende ao contar que está com tumor no cérebro

O ator Barton Cowperthwaiter, de 31 anos, que atuou na série O Preço da Perfeição, da Netflix, revelou que está com câncer no cérebro. Ele contou sobre o diagnóstico em um post nas redes sociais e revelou que passará por uma cirurgia em breve.

O artista revelou que foi diagnosticado com glioma no estágio 2 e ele tem confiança em sua recuperação. "Então… Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro, e não se espalham para qualquer outra parte do corpo”, disse ele.

E completou: “O único tratamento para algo assim é a cirurgia cerebral. Até agora, os médicos estão confiantes de que conseguirão remover a maior parte do tumor e que, após uma operação bem-sucedida e reabilitação, estarei funcionando como meu eu de sempre”.

Por fim, ele afirmou: “Estou planejando me recuperar completamente e ser melhor do que minha antiga glória. Por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato e farei o possível para me manter conectado com o máximo de pessoas que puder”.

Jorge Aragão está em remissão após câncer

O cantor Jorge Aragão deu um novo passo em sua luta contra o câncer. Ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin há alguns meses e iniciou o tratamento em julho deste ano. Agora, ele anunciou que está em remissão completa, o que significa que não existem mais sinais da doença em seu corpo.

A novidade foi confirmada pela assessoria de imprensa dele e pela médica hematologista Caroline Rebello. “O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizando no dia 1 de novembro, para terminar o tratamento”, afirmou ela.