Ashton Kutcher desabafa ao comentar sobre diagnóstico de doença rara: “Não conseguia andar”

O ator Ashton Kutcher comentou em entrevista sobre seu recente diagnóstico de uma doença rara e ainda abriu o jogo sobre sua relação com o irmão gêmeo

Nesta próxima terça-feira, 6, o programa “The Checkup With Doctor David Angus” será lançado no streaming Paramount+. No episódio de estreia, Ashton Kutcher fez desabafos sobre sua vida pessoal, incluindo o diagnóstico que recebeu.

Em agosto deste ano, o ator revelou que foi diagnosticado com vasculite, uma doença autoimune rara que inflama as paredes dos vasos sanguíneos.

“Eu não conseguia andar e, de repente não conseguia ver”, comentou sobre a doença da qual já se recuperou dos sintomas. “Quando você fica de cara a cara com a morte, você, instintivamente começa a pensar no que fará hoje”, ainda disse.

O marido da atriz Mila Kunis ainda refletiu: “Você não aprecia as coisas até elas irem embora. Até você ficar, ‘eu não sei se vou poder ver de novo, não sei se vou poder ouvir de novo, se vou poder andar de novo’”.

Ashton ainda comentou sobre sua relação com seu irmão gêmeo, Michael, que aos 13 anos foi diagnosticado com cardiomiopia viral, quadro que fez seu coração crescer. O irmão do ator teve uma parada cardíaca por conta da doença, e o astro relembrou o ocorrido.

“A atividade cardíaca dele parou e máquina fez um barulho. Eu conheço esse barulho porque o visitava ocasionalmente e via aquela linha subindo e descendo, e, então ela ficou reta. Eles dizem ‘Você tem que ir’, e eles estão me agarrando, e eles me levam pra fora e fico tipo: ‘que diabos está acontecendo?’”. Após a parada cardíaca, Michael foi salvo por um transplante de coração.

O artista ainda comentou que se sentia culpado por seu sucesso, enquanto seu irmão enfrentava desafios com sua saúde. “Eu ficava tipo: ‘Como eu pude ter essa sorte e meu irmão ter paralisia cerebral, um transplante de coração... Essas coisas, tipo, quem passa por isso? Por que sou tão sortudo?’”.

Ashton, então, lembrou uma vez que se encontrou com seu irmão gêmeo e ele o fez mudar esta mentalidade: “Ele me disse: ‘Toda vez que você sente pena de mim, você me torna inferior, porque essa é a única vida que eu conheço. Então pare de sentir pena pela única coisa que eu tenho’. Essa fala mudou toda a minha mente, para o lugar em que estamos hoje”.