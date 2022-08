Ashton Kutcher revela que doença autoimune o deixou sem conseguir enxergar, ouvir ou andar

O ator Ashton Kutcher (44), da série That 70's Show, revelou durante participação no reality show Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, que está se sentindo feliz de estar vivo após enfrentar um distúrbio autoimune o deixou sem a capacidade de ver, ouvir ou andar.

O ator compartilhou essa história num novo episódio do programa 'Celebridades à Prova de Tudo - O Desafio', em que o aventureiro Bear Grylls leva famosos para desbravarem paisagens naturais enquanto aprendem habilidades de sobrevivência.

Numa prévia do capítulo obtida pelo site Access Hollywood, o astro explicou que teve uma vasculite, termo que designa um tipo de inflamação em vasos sanguíneos: "Dois anos atrás eu tive essa forma estranha e super rara de vasculite que, tipo, derrubou minha visão, minha audição, meu equilíbrio”, disse ele.

Agora totalmente recuperado de seu terrível susto de saúde, o ator explicou que levou cerca de um ano para voltar a ter cada sentido novamente: “Você realmente não aprecia seus sentidos até perdê-los. Até que você diga: 'Eu não sei se vou conseguir ver de novo, não sei se vou conseguir ouvir de novo, não sei se vou' nunca mais vou poder andar. [Tenho] ​​sorte de estar vivo”, desabafou.

In this exclusive look at an upcoming episode of @natgeotv’s #RunningWild with @BearGrylls: The Challenge, #AshtonKutcher opens up about a rare medical disorder that left him without the ability to hear, see or walk. pic.twitter.com/diG6xR1WPp