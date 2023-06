Após passar por procedimento cirúrgico, Raul Gil tranquiliza os fãs: "Me recuperando"

O apresentador Raul Gil está internado em um hospital de São Paulo se recuperando de uma cirurgia

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 1, para tranquilizar seus fãs após precisar passar por uma cirurgia. O artista do SBT está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.

Na imagem publicada no feed do Instagram, o artista apareceu sorridente no quarto do hospital, e afirmou que o procedimento foi bem-sucedido. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após realizar uma de raspagem na próstata.

"Olá meus amigos, estou passando aqui para agradecer a todos pelo carinho, preocupação e mensagens. Estou me recuperando de um procedimento bem-sucedido", afirmou Raul no começo da publicação.

Em seguida, ele disse que em breve voltará ao trabalho e também agradeceu a equipe médica. "E muito em breve estarei de volta as gravações. Agradeço também ao meu amigo Dr. Sérgio Filizola e toda sua equipe. Um grande abraço a todos! Raul Gil", completou.

Em entrevista ao UOL, o filho do apresentador, Raul Gil Junior, falou sobre o estado de saúde do pai. "[A cirurgia] foi um sucesso e ele está se recuperando bem. É reconfortante saber que meu pai passou por esse procedimento com êxito", disse ele.

Vale lembrar que no início desse ano Raul Gil foi internado para realizar alguns exames de rotina. Na ocasião, ele gravou um vídeo para tranquilizar os seguidores. "Alô meus amigos! Ontem eu fui fazer uns exames no Einstein, exame de rotina, e já viu né... Caiu no hospital e todo mundo preocupado... Ainda mais quando a gente é uma pessoa que os outros gostam da gente e se preocupam com a gente. Esse exame tem que fazer, todo mundo tem que fazer exames de rotina", falou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raul Gil Oficial (@raulgil3)

