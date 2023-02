Raul Gil faz primeira aparição após ter sido internado em São Paulo

Raul Gil recebe alta do hospital após internação para realizar um exame e tranquiliza os fãs: 'Estou bem'

O apresentador Raul Gil (85) apareceu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 2, para tranquilizar os fãs após a notícia de que foi internado em um hospital de São Paulo. Ele contou que foi hospitalizado para exames de rotina e já está em casa.

Nas imagens, ele apareceu sentado na frente de uma estante em sua casa. “Alô meus amigos! Ontem eu fui fazer uns exames no Einstein, exame de rotina, e já viu né... Caiu no hospital e todo mundo preocupado... Ainda mais quando a gente é uma pessoa que os outros gostam da gente e se preocupam com a gente. Esse exame tem que fazer, todo mundo tem que fazer exames de rotina”, disse ele.

Então, Raul Gil citou a notícia da morte da jornalista Gloria Maria. “Vocês viram a Gloria Maria que nós perdemos hoje, uma das maiores celebridades da televisão brasileira, vai ser dificil substitui-la. Mulher corajosa, nasceu para ser repórter. Bom, quero agradecer a todos vocês, jornalistas que ficaram preocupados. Foram uns exames de rotina que faço sempre. Agora estou em casa, estou bem, estou assistindo TV. Muito obrigado pela preocupação e pelas pessoas que oraram por mim”, declarou.

De acordo com o site Notícias da TV, Raul Gil foi internado para realizar um procedimento no esôfago por meio da endoscopia. Ele ficou internado para observação por causa de sua idade avançada.

Assista ao vídeo de Raul Gil: