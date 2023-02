Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

Aos 85 anos de idade, Raul Gil passa por procedimento no esôfago em hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil (85) está internado em um hospital de São Paulo desde a última quarta-feira, 1º. Ele foi hospitalizado para a realização de um procedimento no esôfago.

De acordo com o site Notícias da TV, o procedimento, feito por meio da endoscopia, foi um sucesso e ele ficou no hospital durante a noite em observação por causa da idade avançada. O artista foi diagnosticado com o problema após a realização de exames de rotina.

Raul Gil deve ter alta hospitalar ainda nesta quinta-feira, 2. Atualmente, ele está no ar com o seu programa no SBT nas tardes de sábado.

Raul Gil comemora seu aniversário com festa em casa

Há menos de uma semana, Raul Gil comemorou o seu aniversário de 85 anos ao lado da família. Ele apareceu sorridente em uma foto compartilhada nas redes sociais.

Na imagem, ele surgiu ao lado do seu bolo de aniversário. A festa teve o tema para homenageá-lo, com direito a desenhos do apresentador em várias versões. "Obrigado a todas mensagens! Um grande beijo no coração de todos vocês!", disse ele.