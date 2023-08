Aos 92 anos, Zagallo é internado no Rio de Janeiro

Zagallo está internado em um hospital no Rio de Janeiro e não tem previsão de alta

O técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde terça-feira, 15. De acordo com o site G1, ele foi hospitalizado com quadro de infecção urinária e não tem previsão de alta.

Há cerca de uma semana, Zagallo fez aniversário e comemorou a data ao lado de sua família. Tanto que a foto mais recente dele foi feita ao lado dos parentes durante a festa intimista na casa deles. “Passando o aniversário da melhor maneira, ao lado da família. Obrigado pelo carinho!”, disseram na legenda do post no Instagram.

Vale lembrar que, em 2022, Zagallo foi internado com quadro de infecção respiratória e recebeu alta pouco depois.

Zagallo fez história no futebol. Com uma longa carreira nos campos, ele venceu duas Copas do Mundo como jogador, foi campeão em uma Copa como treinador e em outra como coordenador técnico.

Outra famosa que está internada é Preta Gil

A cantora Preta Gil também está em um hospital. Ela foi internada há poucos dias para fazer exames médicos durante a preparação para a cirurgia que vai acontecer nesta quarta-feira, 16. A estrela vai remover o tumor no intestino após fazer sessões de quimioterapia e radioterapia.

“Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui, vai dar tudo certo”, disse ela. Em participação recente no Mais Você, da Globo, a cantora falou sobre a cirurgia. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou.