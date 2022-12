Anitta revela que foi diagnosticada com vírus que pode desencadear a esclerose múltipla

Anitta desabafa sobre como foi descobrir que tem um vírus em seu corpo: ‘Não existe coincidência’

A cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode desencadear os sintomas da esclerose múltipla. Ela fez a revelação durante o evento de lançamento do documentário ‘Eu’, da atriz Ludmila Dayer. Ela é produtora no projeto e contou que descobriu o vírus ao ouvir o caso da amiga, que descobriu a esclerose múltipla há pouco tempo.

Anitta contou que fez os mesmos exames que Ludmila e recebeu a notícia de que tinha o vírus. “Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou”, disse ela, segundo o site Marie Clarie.

Então, Anitta ainda completou: “Tive uma notícia terrível e grudei nela. Se hoje eu estou aqui com vocês falando, caminhando, respirando é por conta do quanto ela me ajudou”. Ela contou que fez o tratamento e conseguiu parar o vírus no início.

Anitta curte as férias no Japão

A cantora Anitta (29) tem aproveitado suas férias no Japão, após uma temporada de premiações e compartilhou fotos da sua viagem nesta quinta-feira, 24. Ao lado da amiga e também cantora, Lexa (27), Anitta postou alguns registros que fez na cidade de Quioto.

Nas imagens, está a atriz Gabi Lopes (28) e outros amigos íntimos de Anitta, que aparece sozinha em alguns momentos enquanto passeia por paisagens de clima frio na região.

"A natureza é perfeita, assim como a vida", escreveu a cantora na legenda da publicação.