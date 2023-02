Andressa Urach passa por nova cirurgia plástica após sofrer complicações do hidrogel

Há poucos anos, Andressa Urach enfrentou um desafio em sua vida ao ter complicações por causa de um procedimento estético. Agora, ela fez uma nova cirurgia plástica

A modelo Andressa Urach decidiu fazer uma nova cirurgia plástica cerca de oito anos após enfrentar complicações como hidrogel. Em 2015, a estrela enfrentou momentos complexos com a sua saúde após usar o hidrogel para turbinar o bumbum e as pernas. Agora, ela foi internada para um novo procedimento estético.

Ela decidiu passar por uma lipoaspiração em diferentes áreas do seu corpo, como papada, braços, costas, abdômen e pernas. Então, ela justificou a lipo como uma forma de elevar sua autoestima. “Fiquei muitos anos sem treinar, me alimentando mal. Acho que toda mulher que tem condições deve fazer para melhorar a autoestima”, disse ela ao colunista Leo Dias.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos de sua chegada ao hospital. “Depois de 8 anos estou me sentindo segura para fazer a minha cirurgia plástica”, afirmou.

Andressa Urach vive novo affair

Há poucos dias, a musa Andressa Urach contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina. "Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada", disse ela.