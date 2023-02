Separada, Andressa Urach revela que está vivendo novo affair com um argentino

Andressa Urach revela que conheceu um argentino e ficou encantada: 'Estou apaixonada'

A musa Andressa Urach surpreendeu seus fãs ao contar que está vivendo um novo affair. Após o fim do casamento com Thiago Lopes, ela contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina. "Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon", disse ela.

E completou: "Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada".

Andressa Urach fala sobre rumores envolvendo a guarda do filho

A modelo Andressa Urach explicou a polêmica envolvendo a guarda de seu filho Leon. Isso porque seu ex-marido Thiago Lopes afirmou que tinha ganhado o processo e ela negou.

“Estou passando por uma fase muito difícil. É mentira do outro lá que ele ganhou a guarda porque a gente nem foi julgado ainda. Estou com medida protetiva contra ele. O que ele está comemorando é que pedi medida protetiva para o Leon também, já que ele põe em risco a minha vida, fora as ofensas que ele me faz e tenho registradas”, falou para seus seguidores nas redes sociais.

“Fui na polícia dar parte dele. Agora, vamos aguardar o que o juiz fala. Ele não está deixando eu ver o Leon e alega que tem medida protetiva, que não pode chegar perto de mim. Existe muita má vontade dele que eu veja o Leon. Tudo que ele postou é mentira, eu não posso chegar perto dele por causa da medida e ele sabe disso", argumentou.