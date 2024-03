Ana Paula Siebert conta reação da família com transplante de Fabiana Justus

Após anúncio do transplante de medula óssea de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert compartilhou como a família reagiu à notícia. "Contando os dias"

A família Justus está muito contente com a realização do transplante de medula óssea de Fabiana Justus! Em entrevista à Quem divulgada nesta quarta-feira, 27, Ana Paula Siebert compartilhou como eles reagiram ao saber da existência de um doador 100% compatível para fazer a transfusão de células-tronco.

"Estamos todos muito felizes, foi um momento muito esperado, e estamos contando os dias para que 'pegue' a medula o mais rápido possível e que, na medida do possível, a Fabi possa ter a rotina dela normal ao lado de toda a família", iniciou a esposa de Roberto Justus.

"É uma alegria saber que um doador pode salvar a vida de alguém que nem mesmo conhece e fazer um bem tão grande para uma família. Desejo muita saúde para a Fa! Amamos muito ela!", prosseguiu.

Fabiana Justus voltou a ser internada recentemente em um hospital de São Paulo para seguir com os tratamentos contra a Leucemia Mieloide Aguda. Nas redes sociais, ela tem falado sobre os efeitos das medicações.

Fabiana Justus revela emoção ao receber transplante de medula

Fabiana Justus, que enfrenta uma batalha contra a Leucemia Mieloide Aguda, compartilhou uma novidade emocionante com os seguidores em suas redes sociais. Nesta quarta-feira, 27, a empresária e influenciadora digital recebeu seu transplante de medula óssea e expressou gratidão ao doador pela "segunda chance" em sua vida.

Desde que recebeu o diagnóstico da doença em fevereiro, Fabiana passou por sessões de quimioterapia e estava em busca de um doador compatível. No entanto, a influenciadora digital decidiu compartilhar a novidade somente após receber o transplante. Agora, ela pede a torcida de todos para que tudo ocorra bem e seu corpo se adapte ao procedimento.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Fabiana compartilhou alguns cliques direto do leito do hospital, visivelmente emocionada com o procedimento. Entre os registros, ela aparece recebendo o transplante, que é semelhante a uma transfusão de sangue. Na legenda, a filha do empresário Roberto Justus fez questão de agradecer ao doador.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos... mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ahh se todos no mundo fossem assim... você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou”, escreveu emocionada.

Além disso, Fabiana contou que pretende encontrar o doador futuramente: “Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta. Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer”, ela relatou.

“Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bençãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo... meu "gêmeo" de medula!”, a influenciadora falou sobre a procura.

Na sequência, Fabiana compartilhou mais detalhes do processo e também de sua recuperação: “Desde o dia que soube que encontraram eu só agradeço. E seguirei eternamente grata. Ainda temos um caminho pela frente, precisamos aguardar a "pega" da medula para poder ter alta do hospital. Depois continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento”, disse.

“Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi GIGANTE!!! 27/03 - dia que recebi minha NOVA MEDULA! Agora peço a vocês por favor MUITA energia na nossa corrente maravilhosa de amor, para que a medula pegue e dê tudo certo!”, Fabiana concluiu o relato e recebeu o apoio de familiares, amigos e celebridades nos comentários.