Yanna Lavigne esbanja beleza natural e faz topless ao curtir banho de cachoeira

Atriz Yanna Lavigne compartilha vídeo em meio à natureza em que aparece tomando banho de cachoeira sem a parte de cima do look

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 12h16

A atriz Yanna Lavigne (32) aproveitou passeio em meio à natureza para recarregar as energias e compartilhou o momento de intimidade com os seguidores nas redes sociais!

Na manhã desta segunda-feira, 07, em seu feed no Instagram, a esposa de Bruno Gissoni (35) compartilhou um vídeo em que aparece andando por trilhas. Nas imagens, ela ainda surgiu natural, sem usar maquiagem, e tirou a blusa para se refrescar em banho de cachoeira, mostrando sua conexão com o meio ambiente.

"Eu sabia que o momento de integrar o que acredito na prática ia chegar, em um cantinho pra chamar de meu. Tá chegando! Quer conhecer?", escreveu Yanna Lavigne no post, fazendo mistério.

"Amo essa vibe", "Melhor sensação. Só sentir que você é um pedacinho em meio a esse universo, mas que tudo se conecta", "Uma linda índia", "Coisa linda", elogiaram os admiradores da artista.

Recentemente, Yanna encantou a web ao mostrar que a primogênita Madalena (5), quer seguir a carreira artística dos papais. Em seu habitat natural. No palco. Quando me perguntam se eu incentivo, se me incomodo... Uma mistura de um com o outro ou nada disso. Eu paro, observo o fascínio que ela traz nos olhos quando fala de teatro. Como falasse de bolo recheado, de cabananinha de lençol no chão da sala... Aí eu relaxo, deve ser essa a sensação de estar em casa tomando mama de chocolate quentinho", se derreteu a mamãe coruja. Vale lembrar que Yanna e Bruno também são pais da pequena Amélia, de apenas 6 meses.

Yanna Lavigne faz topless ao curtir banho de cachoeira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne anuncia volta de viagem de kombi com a família

SONHO! Yanna Lavigne anunciou a volta de uma experiência única na companhia da família: viajar a bordo de uma kombi! No sábado, 06, a artista contou que o projeto está voltando com tudo, desta vez, com a caçula, Amélia, que vai acompanhar a mamãe, o pai e a irmã mais velha pelo Brasil. "Em 2019 a gente percorria em quatro rodas um sonho num mix de imaterial das coisas que eu tatuei na minha história com o que é mais sensível ao toque, bem terreno mesmo do calor humano, folclores, mergulho em outras realidades. Nessa pluralidade de conexão de vidas eu só sei que colecionei instantes, muitaaaa nature e conversa boa com gente que já traçou caminhos comigo, só não sei onde... Essa introdução toda pra dizer que A gente tá voltando, agora com nova integrante! @antesqueomundoacabe_", disse a musa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!