Yanna Lavigne aposta em biquíni cavadíssimo e deixa corpão como destaque: "Uma pintura!"

A atriz Yanna Lavigne aposta em biquíni decotado e desfila corpo escultural na praia da Bahia; confira;

Musa do verão! A atriz Yanna Lavigne (33) dividiu com os seus seguidores nas redes sociais, uma série de registros curtindo um dia de praia e apreciando as belíssimas paisagens na costa da Bahia.

Usando um biquíni branco, a famosa fez charme e destacou toda a sua beleza natural ao posar com uma flor presa no canto do cabelo em uma sequência de cliques enquanto aproveitava o dia de calorão para se refrescar.

"Onde eu vejo flores. Eu meio que fico mesmo, meio não, eu acabo ficando…!", escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em seu perfil no Instagram.

Admiradores prontamente começaram a elogiar: "Perfeição no paraíso", escreveu um. Outra soltou nos comentários: "Moana!". Uma terceira questionou: “Qual segredo dois filhos e esse corpo perfeito ?". "É muito pintura, você!”, disse mais um. Confira:

Ainda ontem, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni (36) trocaram declarações de amor publicamente para celebrar Valentine's Day.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YANNA LAVIGNE:

Falou tudo!

Nas últimas semanas, Yanna Lavigne usou as redes sociais para responder os haters, após ser criticada por viajar para Fernando de Noronha sem as filhas, Madalena, de 5 anos de idade, e da pequena Amélia, de um aninho, docasamento com o ator Bruno Gissoni.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram.

A famosa, que costuma falar abertamente sobre a maternidade real, ainda citou o machismo ao dizer que passou o ano de 2022 inteiro dedicada aos cuidados das filhas."Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares".