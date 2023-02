Yanna Lavigne e Bruno Gissoni trocam declarações na web: ''Um brinde ao nosso amor!''

Atriz Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, pais de Madalena e Amélia, postam registros românticos e celebram a união no 'Valentine's Day'

BriNa terça-feira, 14, Yanna Lavigne (33) e Bruno Gissoni (36) não deixaram o Valentine's Day passar em branco e trocaram declarações de amor publicamente!

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece tomando uma cerveja ao lado do amado, que é pai de suas duas filhas, Madalena, de 5 anos, e a pequena Amélia, de um aninho.

"Meu valentine, você é a magia de estar aqui", disse Yanna ao legendar a publicação. No registro, ela fala: "Um brinde ao nosso amor, às nossas aventuras... E os solteiros não têm um segundo de paz", brincou.

Já Gissoni, publicou um vídeo da mulher de biquíni no mar e fez uma linda homenagem ao se derreter pela atriz em um poema. "Minha Terra. Minhas nuvens. Meu céu. Meu oceano. Meu amor de verão. Minha companheira de jornada vida. Você tem o meu tempo. Guia do meu amor. Meus corações", escreveu o irmão de Rodrigo Simas e Felipe Simas.

Confira as declarações de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni:

Yanna Lavigne rebate críticas por viajar sem as filhas

Após ser criticada por viajar sem as herdeiras, a atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais para responder na lata os haters de plantão.

A artista, que é mãe de Madalena e Amélia, ambas do casamento com o ator Bruno Gissoni (36), passou três dias em Fernando de Noronha longe da família, no início do ano. Ela contou que recebeu muitas críticas na web após aproveitar o tempo sozinha.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram. A famosa, que costuma falar abertamente sobre a maternidade real, ainda citou o machismo ao dizer que passou o ano de 2022 inteiro dedicada aos cuidados das filhas. "Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares".

