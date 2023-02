Vitória Strada sensualiza ao surgir de body preto com decotão: ''Uma obra de arte''

Atriz Vitória Strada rouba a cena nas redes sociais ao apostar em body all black com vestido vazado de pedrarias

A atriz Vitória Strada (26) parou a web na segunda-feira, 27, ao surgir deslumbrante com um look poderoso em novas fotos nas redes sociais!

Nos registros, publicados em seu perfil no Instagram, a noiva de Marcella Rica (31) ostentou suas curvas perfeitas ao exibir a produção impecável para o Carnaval e revelou que já está com saudade da folia.

Fazendo carão, a gata sensualizou nas imagens usando um body preto coladinho ao corpo e bem decotado. Para completar o visual, a famosa ainda apostou em um vestido vazado de correntes e pedras brilhantes por cima e uma sandália com amarração nas pernas. Em alguns cliques, ela ainda posou de óculos com lentes amarelas.

"No meu coração ainda é carnaval", escreveu Vitória Strada ao legendar a publicação, que arrancou elogios dos fãs nos comentários.

"Deusa", elogiou Cleo. "Perfeita", "A mais maravilhosa desse Brasil", "O próprio poder no carnaval! Arrasou!", "Uma obra de arte", "Marcella Rica é sortuda, hein! Benza, Deus, que mulher gostosa, gente", "Um absurdo de linda", "Gataaa", "Que mulher", babaram.

Confira as fotos de Vitória Strada:

Vitória Strada abre o jogo sobre filho com Marcella Rica

Vitória Strada não ficou conhecida só por seus trabalhos como modelo e atriz. A musa também ganhou fama por seu relacionamento com a diretora cinematográfica Marcella Rica, de quem está noiva desde 2021. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre ter um filho com sua amada e ainda revelou alguns segredos para sempre estar bem vestida.

A atriz está noiva de Marcella desde janeiro de 2021, mas as duas ainda não oficializaram a união. Na relação desde 2019 e morando junto com a parceira, Vitória Strada comentou sobre o que acharia de ser mãe com a amada: "No momento nem penso nisso. Acho que eu estou tão focada no meu trabalho, eu e Ma juntas. Acho que no futuro a gente vê".

