Vitória Strada aparece tomando banho em fotos ousadas no chuveiro

Vitória Strada esbanja sensualidade ao ser fotografada totalmente sem roupas durante o banho

A atriz Vitória Strada (26) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. No último final de semana, a estrela apareceu totalmente sem roupas ao ser fotografada durante o banho .

Com o braço, a artista escondeu a sua intimidade ao registrar um momento íntimode sua rotina. Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios para ela. “Que mulher!”, declarou um seguidor. “Gatíssima”, afirmou outro. “Perfeita”, comentou mais um.

Em outro post, Vitória Strada exibiu sua barriga trincada ao posar apenas de lingerie no banheiro. A estrela fez selfies no espelho e o corpo magérrimo dela roubou a cena. “A mulher é perfeita mesmo”, contou um internauta.

Vitória Strada fala sobre a criação dos seus looks

Em conversa com a CARAS Digital, Vitória Strada contou como cria os seus looks fashionistas. "Eu e minha Stylist, a Carol Roquuete, a gente sempre vai inventando e criando juntas. Ela chega lá em casa com uma mala, tipo a casa inteira virada de roupa, e a gente vai falando: 'Esse aqui a gente gosta, esse aqui a gente não gosta'. E aí as vezes ela vai desestruturando, tipo essa saia era uma saia comprida, aí a gente falou: 'Vamos deixar ela mais curta então, que ela é boa'. A gente vai criando", contou a atriz.

A modelo também compartilhou que adora opinar sobre as possibilidades de looks: "Eu gosto de dar pitaco, mas eu sou muito melhor em dizer o que eu não gosto do que eu gosto. Porque às vezes eu olho e falo: 'Isso aqui eu gosto'. Aí ela vai me mostrando e eu falo: 'Pode ser, poder ser'. Geralmente ela cria junto comigo e vai falando: 'Você gosta? Você não gosta?'. Mas ela é muito boa, então a gente dá certo".