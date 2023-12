Virginia Fonseca surpreende com look branco no cruzeiro de Neymar

Na festa do branco do cruzeiro de Neymar, Virginia Fonseca surpreende ao apostar em vestido aberto nas costas; veja as fotos

A influenciadora Virginia Fonseca caprichou em mais um look para curtir a festa do branco no cruzeiro de Neymar nesta quarta-feira, 27. Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou fotos e revelou um pouco de sua roupa para o evento.

Após dar o que falar com um vestido curtinho e cheio de pedras na primeira noite do cruzeiro, a empresária milionária chamou a atenção ao eleger um modelo branco e aberto nas costas. Sem exibir toda a roupa, a famosa esbanjou beleza com mistério.

"Festa do branco. Partiu!", disse a nora do cantor Leonardo na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a apresentadora do SBT. "Linda demais", elogiaram. "Perfeita", definiram outros.

Prestes a estrear a sua própria atração no SBT, Virginia Fonseca já até iniciou as gravações, mas um detalhe do cenário acabou gerando polêmica e ela teve que se explicar nas redes sociais; entenda o que aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela perrengue no cruzeiro de Neymar Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca viveu um perrengue chique durante sua estadia no cruzeiro de Neymar Jr. Ela embarcou no navio na terça-feira, 26, e contou que pretendia descer antes dos três dias de viagem. Porém, o plano dela precisou mudar e ela teve que agir rapidamente.

A estrela disse que seu roteiro precisou ser alterado para que consiga ficar até o dia 29 de dezembro. No entanto, ela levou poucas roupas e estava sem peças limpas. Com isso, a artista teve que ir até a loja do navio para renovar a sua mala.

“A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã… Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29… Só que: não temos mais roupa nenhuma”, afirmou ela.

Logo depois, ela foi até a loja e conseguiu encontrar os itens que precisava. “Quer saber? Vamos viver!”, brincou.