Virginia Fonseca explica cenário da gravação do seu programa no SBT

Após os internautas apontarem semelhança com o programa de Tata Werneck, Virginia Fonseca explica de onde é o cenário da atração

A influenciadora digital Virginia Fonseca colocou um ponto final nos rumores envolvendo seu programa no SBT. Ela foi contratada pela emissora de Silvio Santos há poucas semanas e já gravou o seu programa piloto. Porém, os internautas apontaram semelhanças do cenário da gravação com o cenário do programa Lady Night, de Tata Werneck, no Multishow.

Com isso, a estrela explicou que o cenário pertence ao programa The Noite, do Danilo Gentili, e apenas foi usado para o programa piloto. “Não é nosso cenário. Pegamos emprestado do Danilo Gentili”, afirmou ela na legenda das fotos da gravação.

Além disso, Virginia comemorou o novo passo em sua carreira. “Finalizamos nosso primeiro piloto! E foi maravilhoso, muito grata a todos que fizeram esse piloto acontecer, finalizei com o coração cheio de amor e gratidão! Toda honra e gloria a Deus”, escreveu.

Nos comentários, Zé Felipe comemorou o novo passo da esposa. “Você é incrível. Te amo”, escreveu. Vale lembrar que Virginia assinou com o SBT em novembro deste ano. A informação foi confirmada por ela para o colunista Leo Dias, que ainda divulgou uma declaração dela sobre sua nova fase. “Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo em casa”, disse ela.

SBT fez outras contratações nos últimos tempos

O SBT está renovando o seu time de talentos nos últimos tempos. A emissora de Silvio Santos contratou astros como Cléber Machado, Regina Volpato, Michelle Barros e Tirullipa para novos projetos.

Inclusive, Regina Volpato e Michelle Barros vão integrar um novo programa em 2024. Os detalhes da nova atração ainda não foram revelados, mas Regina está radiante com o novo passo em sua carreira. "Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio!”, disse ela.

Michelle também comemorou a novidade. "Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!", disse ela.