Virginia Fonseca ostenta beleza e boa forma ao posar em jatinho: “A maior”

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu chuva de elogios ao compartilhar foto com biquíni voltando da viagem que fez com o marido

Nesta quinta-feira, 15, Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto em que surgia ostentando beleza e boa forma. A influenciadora e seu marido, o cantor Zé Felipe, estão voltando de uma viagem a dois para a Ilha de Canouan.

A empresária surgiu no jatinho que comprou para o aniversário de 25 anos do marido. A mãe de Maria Alice e Maria Flor surgiu com uma blusa verde de manga comprida que deixava seu biquíni rosa à mostra.

Virginia ainda vestia um short jeans curtinho que deixava suas pernas torneadas à mostra. Na foto, a influenciadora surgia ajoelhada em um dos assentos da aeronave, o que dava destaque para suas coxas.

“Partiu casa! Que Deus nos acompanhe”, escreveu a esposa de Zé Felipe na legenda da foto em que ainda usava óculos escuros redondos e joias.

Os seguidores de Virginia adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Perfeita”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Não sei porque o povo critica tanto essa menina/mulher, ela é tão carismática e transmite uma vibe tão boa”. E outra admiradora escreveu: “Maravilhosa”.

“Esse sorriso mais lindo”, elogiou um seguidor ao ver a foto. E outra fã comentou: “Gatona”. Uma outra admiradora declarou: “A maior do Instagram”.

O corpo de Virginia deixou seus seguidores perplexos essa semana nas redes sociais. Isso porque a influenciadora posou para fotos com um biquíni azul e causou comoção nas redes sociais por conta de seu abdômen definido e barriga sarada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Reclamou!

Apesar do clima de romance, também rolou DR na viagem a dois de Virginia e Zé Felipe. Em seus stories, a influenciadora reclamou para seus seguidores do hálito do amado.

"Ele comeu uma batata ontem a noite, a batata era pura cebola, dormiu cheirando ela e acordou cheirando ela", revelou. "Ele escovou os dentes viu, ele fica P, mas é verdade", ainda disse Virginia rindo da situação.