É real? Barriga 'quadrada' de Virgínia Fonseca deixa seguidores perplexos

Barriga 'quadrada' de Virgínia Fonseca impressiona os fãs; veja e tire suas conclusões

A influenciadora Virgínia Fonseca deixou os seguidores perplexos nesta quarta-feira, 14. É que ela publicou um clique usando um biquíni minúsculo em uma foto na frente do espelho que deixou os fãs sem palavras.

Isso porque ela exibiu uma barriga trincada em formado "quadrado". Claramente chupando o abdômen, a esposa de Zé Felipe impressionou ao exibir a definição dos músculos e o shape enxuto após duas gestações - ela é mãe das fofíssimas Maria Alice e Maria Flor, que também já fazem sucesso nas redes sociais.

Milionária com seus empreendimentos e com a venda de produtos de beleza, a loira está curtindo dias de descanso ao lado do marido, Zé Felipe, em Canouan Island, no Caribe. Mais cedo, ela inclusive virou assunto com outras fotos bem ousadas registradas em seu perfil.

Fazendo poses, a nora do cantor Leonardochamou a atenção ao surgir puxando a parte de baixo de seu biquíni azul. De barriga de fora, ela ostentou sua boa forma e chocou com seu abdômen tanquinho bem seco.

Veja:

Grávida? Virginia Fonseca desagrada fãs com possível nome de terceira filha

Os internautas estão torcendo pela terceira gravidez da influenciadora Virginia Fonseca. Desde que a esposa de Zé Felipe contou que seu chip contraceptivo venceu, os fãs esperam mais um bebê dos famosos. Nesta terça-feira, 06, a empresária até mostrou mensagens que vem recebendo sobre o assunto.

A nora do cantor Leonardo então exibiu que as pessoas enxergam nas mínimas coisas um possível sinal de gestação. "Anel na cor azul! Só pode ser um sinal de que você vai, se não estiver... de um menino! Grávida de um menino", disse uma internauta. Em seguida, Virginia Fonseca brincou sobre ter uma menina chamada Maria Sol. "1 menino: corta para Maria Sol chegando", brincou sobre um possível nome para a irmã de Maria Alice e Maria Flor.