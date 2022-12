Virginia Fonseca choca ao mostrar a barriga reta apenas dois meses após o parto

Mãe de duas meninas, Virginia Fonseca impressiona ao usar biquíni fininho e deixar à mostra sua boa forma após o parto

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está curtindo uma viagem em Dubai, nos Emirados Árabes, junto com a família e aproveitou um dia de sol para renovar o bronzeado neste final de semana. Assim, ela chocou os fãs ao ostentar a sua barriga reta e boa forma em fotos de biquíni fininho apenas dois meses após o nascimento da filha caçula .

Nas redes sociais, a musa exibiu o seu bronzeado perfeito e o corpo sarado ao ser fotografada só de biquíni preto estilo fio-dental. Estilosa, ela completou o visual com joias douradas e óculos escuros. “Curtindo sol em Dubai”, disse ela na legenda. Virginia está viajando com o marido, Zé Felipe (24), e as duas filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor (2 meses).

Nos comentários da foto, os fãs foram à loucura e elogiara a beleza da loira. “Virginia está muito com cara de rica com esse novo visual”, afirmou um fã. “Que linda”, contou outro. “Perfeita essa mulher”, declarou mais um.

Vale lembrar que Virginia Fonseca mudou o visual há poucos dias. Antes de embarcar para Dubai, ela passou em um salão de beleza de luxo e ficou loiríssima. A musa renovou as luzes em seu cabelo e posou deslumbrante após o final da mudança. “Uma transformação para encerrar 2022 e iniciar 2023 com tudo! Gratidão, W Nunnes, você é sensacional e seu trabalho indescritível”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e Zé Felipe escolhem o nome do terceiro filho

Poucos meses após o nascimento da segunda filha, Virginia Fonseca já está pensando em ter o segundo filho. Ela e o marido, Zé Felipe, contaram que já pensam no nome da futura criança. Em participação no podcast de Camilla Loures e Lucas Guimarães, eles contaram que já têm opções de nomes para menina ou menino.

"Pensei em Maria Antônia. E, se for menino, José Leonardo, né?", adiantou Virgínia, com o devido aval do marido. A opção do nome masculino, aliás, é uma clara homenagem ao pai de Zé Felipe, o cantor sertanejo Leonardo (59).