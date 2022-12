Virginia Fonseca e Zé Felipe pretendem ter terceiro filho: "Já escolhemos o nome"

Virginia Fonseca e Zé Felipe revelaram a informação no podcast de Camilla Loures e Lucas Guimarães

Virgínia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) são pais de duas meninas, Maria Alice, de 1 ano e 7 meses, e Maria Flor, de 2 meses, e pelo o que o casal revelou nesta quarta-feira, 14, terá mais um bebê na família.

Eles participaram do podcast comandado por Camilla Loures (27) e Lucas Guimarães (28), e nele, o cantor e a influenciadora contaram que pretendem ter o terceiro filho e que já escolheram os nomes para o futuro bebê.

"Pensei em Maria Antônia. E, se for menino, José Leonardo, né?", adiantou Virgínia, com o devido aval do marido. A opção do nome masculino, aliás, é uma clara homenagem ao pai de Zé Felipe, o cantor sertanejo Leonardo (59).

Virginia Fonseca explica motivo de ter viajado sem as filhas e desabafa: ''Tanta saudade''

Virginia Fonseca foi recentemente aos Estados Unidos para receber o prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano no People's Choice Awards. Sem as filhas, ela e Zé Felipe (24) fizeram a viagem internacional e a mamãe explicou o motivo de estarem sozinhos ao desabafar sobre a falta que sentiu das pequenas.

"Eu estou com tanta saudade... primeira vez que viajo pra tão longe sem minhas cutucas! Foi uma viagem em cima da hora e eu não consegui trazê-las, até porque minha pequena Flor nem visto tem, mas ver elas vivendo esses momentos juntinhas deixa meu coração mais quentinho!", contou.

Por fim, Virginia Fonseca escreveu uma mensagem para as meninas serem irmãs unidas. "E quero que seja assim por toda a vida! Que sejam parceiras, amigas, confidentes, carne e unha", escreveu a mamãe coruja. Após receber o prêmio fora do Brasil, a influenciadora agradeceu o apoio do marido em sua rede social ao mostrar fotos do evento.