Virginia Fonseca chama atenção ao posar de biquíni durante passeio de barco em Dubai

Dois meses após o parto da filha caçula, influenciadora Virginia Fonseca exibe corpão em viagem a Dubai com a família

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) roubou a cena na manhã desta terça-feira, 20, ao surgir de biquíni em novas fotos nas redes sociais!

Curtindo dias de descanso na companhia do marido, Zé Felipe (24), e das duas filhas do casal, Maria Alice (1), e Maria Flor, de apenas dois meses, em Dubai, nos Emirados Árabes, a empresária ostentou o corpão dois meses após dar à luz à caçula da família.

Nas imagens, a loira aparece renovando o bronzeado em dia de sol durante passeio de barco. Nas imagens, publicadas em sua conta no Instagram, ela surgiu usando um biquíni verde fio-dental e de cortininha, exibindo o abdômen sarado. Em um dos cliques, Virginia posou de lado, deixando em evidência seu bumbum.

"De hoje, passeio de barco por Dubai", disse Virginia na legenda, que recebeu chuva de elogios dos fãs nos comentários.

"Lindaaaaaaa", babou o maridão. "A mule acabou de parir e quem parece que ainda tá grávida sou eu, meu Deus", brincou Álvaro Xaro. "Corpo e vista de milhões", "A mãe tá on e bronzeada ", "Que mulher linda", "Que luxo", "Deusa", exaltaram ainda os admiradores.

Confira as fotos de Virginia Fonseca de biquíni em Dubai:

Virginia Fonseca mostra as filhas interagindo e se derrete

Na segunda-feira, 19, Virginia Fonseca encheu a web de fofura ao compartilhar um vídeo de suas filhas em seu Instagram.

A influenciadora mostrou um vídeo da primogênita Maria Alice interagindo com a recém-nascida Maria Flor. A mais velha aparecia fazendo carinho na mais nova, que dava risada. “Ainda não acostumei com esse amor todo. Que coisa mais linda de se ver, amamos vocês demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e essa união”, escreveu a mamãe coruja na legenda do vídeo.

