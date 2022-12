Virginia Fonseca compartilha vídeo das duas filhas interagindo e se derrete: “Coisa mais linda”

A influenciadora Virginia Fonseca derreteu a web ao compartilhar vídeo das filhas Maria Alice e Maria Flor interagindo

Nesta segunda-feira, 19, Virginia Fonseca (23) encheu a web de fofura ao compartilhar um vídeo de suas filhas em seu Instagram.

A influenciadora mostrou um vídeo da primogênita Maria Alice (1) interagindo com a recém-nascida Maria Flor. A mais velha aparecia fazendo carinho na mais nova, que dava risada.

“Ainda não acostumei com esse amor todo. Que coisa mais linda de se ver, amamos vocês demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e essa união”, escreveu a mamãe coruja na legenda do vídeo.

A avó das meninas, Poliana Rocha, comentou: “Amooo”. E o influenciador Lucas Rangel ainda elogiou as filhas de Virginia e Zé Felipe (24): “Perfeição”.

Os seguidores de Virginia adoraram o vídeo e rasgaram elogios às pequenas herdeiras do casal nos comentários! “Que lindas. Elas com certeza vão ser muito amigas com certeza”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda comentou: “Sem condições”.

“Princesinhas lindas”, elogiou uma seguidora. E outra fã comentou sobre Maria Alice e Maria Flor: “Lindas”.

Boa forma!

Neste último domingo, 18, Virginia chocou seus seguidores ao exibir sua boa forma dois meses após o parto da segunda filha, Maria Flor.

Durante sua viagem em família a Dubai, a influenciadora apareceu vestindo um biquíni bem fininho preto que acompanhava joias e óculos escuros.

“Curtindo sol em Dubai”, disse ela na legenda da foto em que exibia a barriga sarada enquanto colocava o bronzeado em dia.