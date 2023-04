Vera Fischer é flagrada sem maquiagem em aeroporto

Aos 71 anos, Vera Fischer ostenta sua beleza natural ao dispensar a maquiagem em viagem e é flagrada no aeroporto

A atriz Vera Fischer (71) esbanjou simpatia ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 24. A estrela estava desembarcando de uma viagem e ostentou a sua beelza natural.

A artista surgiu com um macacão verde e blusa amarrada na cintura. Inclusive, ela mostrou que estava sem maquiagem e deixou à mostra seu rosto lavado.

Recentemente, Vera Fischer contou que não pretende voltar a atuar em novelas. Ela contou que será vista apenas nas reprises das tramas que já fez ao longo de sua carreira. “Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar você tem que ser convidada, e em segundo lugar o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL, e completou:

“Quero trabalhar com bons personagens, como sempre fiz na vida. Após a pandemia, isso é o que vale a pena, estar viva e trabalhando. Também tenho uma peça de teatro em vista para o segundo semestre”, contou.

Fotos: Adão / AgNews

Vera Fischer fala de sua vida pessoal na Revista CARAS

Há pouco tempo, Vera Fischer estampou a capa da Revista CARAS e fez revelações sobre a sua vida. Aos 71 anos, ela falou sobre o amor em sua vida. "Nunca sonhei com um príncipe encantado e nem fiquei em uma torre alta, enfadonha e mofada esperando por ele. Eu montei no dragão e fui voar, viver, trabalhar, ser feliz! O amor? É fundamental, sim! Amar e ser amada, independe de estar casada ou de fazer sexo. Eu me sinto muito amada", declarou.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Envelhecer nunca me assustou e ainda não me assusta. Eu trabalho muito, tenho uma vida produtiva, uma carreira de sucesso e muita coisa para fazer ainda. Não tenho tempo de ficar parada pensando no tempo que passa. Passei dos 70 com muitos espelhos em casa e uma ótima relação com eles. Eu me acho um mulherão e parece que não sou só eu", contou.

Por fim, a atriz confessou que não tem arrependimentos na vida. "Eu sou fervida! Faço o que quero e pago consciente um preço por isso. Não me arrependo de absolutamente nada! Eu não seria quem sou se eu não tivesse feito exatamente o que eu fiz. Minha história ajudou a desenhar a minha trajetória. Gosto assim!", declarou.