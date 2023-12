Ticiane Pinheiro impressiona com vestido de plumas

Para a festa de 30 anos de CARAS, Ticiane Pinheiro impressiona ao apostar em look branco composto por plumas; veja os detalhes

A apresentadora Ticiane Pinheiro caprichou no look para a festa de 30 anos da CARAS. Para comandar o evento no palco, nesta segunda-feira, 04, a famosa elegeu um look branco arrasador e não passou despercebida.

A esposa de César Tralli escolheu um vestido, de modelo sem alça, mas com volume por ser todo de plumas. Luxuosa, a loira ainda arrematou a combinação deslumbrante com joias em dourado e com pedras verde.

"Look especial para apresentar a Festa de 30 anos da @carasbrasil", contou a herdeira de Helô Pinheiro. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Deusa", exclamaram outros.

Convidada para ser uma das apresentadoras da festa, Ticiane Pinheiro avisou que não pretende reduzir o ritmo no próximo ano. "Em 2024 eu também continuo com meu canal, agora a gente tá fazendo um especial com mulheres inspiradoras, empreendedoras. Com certeza vai rolar muita coisa. É tanta coisa, que a gente até esquece", disparou ela.

Leia também:Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli e celebra companheirismo: "Amo muito"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

CARAS 30 anos: comemoração em megafesta

A Revista CARAS comemorou seu aniversário 30 anos com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento.

Entre as personalidades que foram recepcionados em um red carpet badalado estavam nomes como Ticiane Pinheiro, João Assunção, FernandaMotta, Bianca Rinaldi. Todos foram recebidos em megafesta no Teatro B32, na Zona Sul de São Paulo.