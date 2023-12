Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli e celebra companheirismo: "Amo muito"

Durante a festa de 30 anos da CARAS, Ticiane Pinheiro falou como concilia agenda profissional e casamento com César Tralli

Juntos há quase 10 anos, Ticiane Pinheiro (47) e César Tralli (52) ainda seguem em uma lua de mel. Durante a passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS , uma apresentadora comentou sobre o relacionamento e destacou o quanto eles são um casal que prezam pelo companheirismo.

"Seis anos de casada e nove anos juntos. Descobri que são bodas de açúcar" , inicia ela, que no último final de semana ocorreu no Instagram registros do casamento e fez uma linda declaração de amor para o jornalista.

"A gente tem uma parceria muito legal, uma amizade, a gente tem muito amor e companheirismo. Um respeito ao espaço do outro, um dá força para o outro no trabalho. Então, eu tenho realmente um parceiro, um amigo do meu lado, uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito" , declara.

Em meio a uma rotina de trabalho intensa, Ticiane conta que valoriza bastante o final de semana em família. "A minha família é muito unida. A gente adora tá junto final de semana, por mais que eu tenha vida louca" , disse ela, que neste ano precisou fazer malabarismos para conseguir encontrar vagas na agenda.

"Esse ano foi uma loucura, apresentai o Troca de Esposas, Canta Comigo Teen, Hoje em Dia, trabalhei muito e ainda tem o meu canal do YouTube, que eu também não paro" , explica ela, que completa : "sempre tiro o espaço para a gente ter o nosso final de semana, o nosso sábado e domingo, sempre em família" .

CELEBROU DATA DE ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

A apresentadora Ticiane Pinheiro está em festa neste sábado, 2, ao comemorar seu aniversário de casamento com o jornalista Cesar Tralli . Para comemorar a data especial, ela relembrou as fotos do grande dia do casal e falou sobre o amor deles.

Os dois estão juntos há 9 anos e acabam de completar 6 anos de casamento. Além disso, eles são pais de uma menina, Manuella .

"6 anos se passaram e meu amor e admiração por você só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a família aumentou e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa família. Hoje fazemos "Bodas de açucar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre" , disse ela.