Thaynara OG exibe corpo escultural ao posar de biquíni neon durante viagem

A influenciadora digital Thaynara OG ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um biquíni neon

Thaynara OG(30) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela está em Salvador, na Bahia, e aproveitou o dia de sol para renovar seu bronze.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu na varanda de um hotel, com uma linda paisagem ao fundo, usando um biquíni verde neon e com uma saída de praia com recortes ousados na lateral, deixando em destaque suas coxas. Além disso, ela completou o look com óculos escuros.

Já na legenda da publicação, ela apenas escreveu: "Salvador", e acrescentou um emoji de coração e outro com carinha de apaixonada.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da morena. "Perfeita demais essa mulher", disse uma seguidora. "Gata maravilhosa", escreveu outra. "Disputando a beleza com o por do sol", comentou uma fã.

Thaynara esbanjou toda a sua beleza natural ao publicar uma selfie arrasadora durante sua viagem para Trancoso, na Bahia. Na imagem, a influenciadora apostou em uma make básica que deixou suas bochechas rosadas, enquanto usava um look laranja estiloso, combinando com um brinco da mesma cor. Na legenda, ela apenas escreveu alguns emojis que remetiam a praia.

Confira as fotos de Thaynara OG de biquíni neon:

