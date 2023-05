Thammy Miranda mostra antes e depois de transplante capilar: "Impressionante!"

Que diferença! Vereador Thammy Miranda surpreende os seguidores ao mostrar resultado após procedimento de implante capilar; veja

Thammy Miranda está lutando contra a calvície e apelou para um procedimento estético. Na última segunda-feira, 22, o vereador de 40 anos, surpreendeu à todos ao mostrar o antes e depois do implante capilar, que deu ínicio em novembro de 2022.

Seis meses após a evolução do tratamento, o marido de Andressa Ferreira (35) resolveu fazer uma espécie de diário na rede social para contar todos os detalhes do procedimento para os seguidores. Com isso, ele compartilhou um conjunto de fotos, onde é possível perceber nitidamente o crescimento dos fios.

"O que vocês acharam desse antes e depois? Quando algo é bem feito, a gente precisa dar os parabéns. E hoje eu quero agradecer muito ao doutor Tony Ruston porque OLHA SÓ O QUE ELE FEZ,

EU TÔ CABELUDO DE NOVO", escreveu ele na legenda, bem-humorado, ao mostrar o resultado.

Seguidores e fãs ficaram surpresos com a mudança de visual. "Ficou sensacional", Thamy pode até renovar a foto do perfil, um novo homem , cabelo é tudo , e o mais importante é a nossa auto-estima", " Parabéns Impressionante a mudança", disseram alguns.

Leia também:Thammy Miranda raspa cabeça para realizar transplante de cabelo e fãs aprovam visual

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAMMY MIRANDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thammy Miranda (@thammymiranda)

Andressa Ferreira e Thammy Miranda comemoram aniversário do filho com festa luxuosa nos EUA

Andressa Ferreira e Thammy Miranda comemoram aniversário de três do filho, Bento, com uma festa luxuosa em Orlando, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, Andressa mostrou que o evento, inclusive, contou com a presença do personagem para alegrar o aniversariante e seus convidados.

"Comemorando os 3 anos do nosso filho aqui na Disney com direito a presença do Mickey", contou Andressa ao compartilhar os cliques da comemoração.

"Feliz aniversário, Bento", disse uma seguidora. "Parabéns, Bento. Que Deus te abençoe sempre sua vida e sua família linda", desejou outra. "Parabéns, Bento!!!! Menino lindo e querido!!!! Deus te abençoe!", falou mais uma.