Thammy Miranda raspa cabeça para realizar transplante de cabelo e fãs aprovam visual

O ator Thammy Miranda mostrou processo de procedimento estético para calvície e web aderiu visual careca

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 11h52

O ator Thammy Miranda (40) se submeteu a um procedimento de transplante capilar para tratar a calvície e falou um pouco sobre o processo.

Atualmente trabalhando como vereador da Câmara Municipal de São Paulo, ele resolveu fazer o procedimento estético e mostrou que já estava careca como parte do processo. Segundo ele, depois de duas semanas os resultados passam a ser visíveis.

"Aqui é a área implantada e aqui a área doadora. Não sei de deu para vocês verem. Estou de parabéns. Já lavei o 'cabelo'. Daqui a 15 dias estará zero bala", comentou ele no consultório.

Em uma caixinha de perguntas, os fãs disseram que o preferiram careca, pois o novo visual havia lhe caído bem. Ele também comentou sobre o grau de dor do transplante: "Não senti nada demais. É bem tranquilo".

Thammy Miranda e sua carreira como vereador

Recentementemente, o filho de Gretchen comentou sobre sua carreira na política e se orgulhou do que fez nos anos após ser eleito: "Em 15 dias vai completar 2 anos que vocês me escolheram como vereador por São Paulo! Foi uma eleição emocionante e cheia de esperança que me trouxe até aqui, e comigo todos vocês e a gente segue lutando! Pensando em tudo e nesse sentimento pós-eleição, pergunto a vocês: E aí, o que vcs esperam?"