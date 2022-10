Andressa Ferreira e Thammy vão à festa da filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Separados, Maíra Cardi e Arthur Aguiar se reencontram para festa da filha Sophia e recebem família de Andressa Ferreira e Thammy Miranda

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 07h11

No final de semana, o campeão do BBB 22 Arthur Aguiar (33) e Maíra Cardi (39) se reuniram para celebrar o aniversário da filha Sophia!

A pequena completou 4 anos na última terça-feira, 18, e ganhou uma festa luxuosa dos pais no domingo, 23, poucas semanas após o ex-casal anunciar a separação, que contou com a presença de famosos.

A comemoração aconteceu em uma casa de festas no interior de São Paulo e teve o tema A Pequena Sereia. Andressa Ferreira (34) e Thammy Miranda (40) marcaram presença na festa de Sophia com o filho do casal, Bento, de 2 aninhos.

"Niver da sereia. Tudo lindo…", escreveu Andressa Ferreira ao legendar a publicação.

Confira a foto da família de Andressa Ferreira e Thammy com Arthur Aguiar e Maíra Cardi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Arthur Aguiar faz surpresa para a filha

Na terça-feira, dia 18, Sophia completou 4 anos de idade e recebeu uma comemoração surpresa logo de manhã. A festinha intimista contou com uma decoração cheia de balões e dois bolos lindos que seguiam a alimentação estipulada por Maira para a filha, saudáveis e sem açúcar. Sophia usou uma fantasia de sereia e apesar de já estar comemorando seu aniversário, a festa oficial acontecerá no domingo, dia 23. Arthur Aguiar publicou nas redes sociais os detalhes da celebração, que contou com a presença de Maira Cardi, e a reação da filha ao receber a surpresa. Na publicação, Arthur escreveu: “Sophia tem a intensidade, o gênio, a inteligência, a beleza interna, a doçura, a bondade, a rapidez, é a união de muito amor, de duas almas que se fizeram 3! Temos muito orgulho de sermos seus pais e aprendermos a cada segundo com esse presente de Deus!".

