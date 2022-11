Thais Fersoza usa vestido que imita blazer e web reage: 'Dormindo no formol'

Thais Fersoza usou um vestido curto estilo blazer na estreia da 11ª temporada do 'The Voice Brasil'

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 13h47

Para a primeira noite de Audições às Cegas, da 11° temporada do 'The Voice Brasil', na Rede Globo, a atriz Thais Fersoza (38), esposa do cantor sertanejo e jurado da atração, Michel Teló (41) e atual apresentadora dos bastidores do programa, escolheu um vestido curto estilo blazer com abertura nas laterais da cintura, bordado, pala dupla na gola, torcido no centro frente, com fenda frontal, mangas longas e ombreiras.

Thais combinou o look rosa, que custa R$ 1.715, com sandálias e joias. "Um look big, pra uma emoção big. Me sinto muito honrada em fazer parte dessa família! Tem emoção, diversão, muitas surpresas e vozes incríveis pra gente curtir! O programa é apaixonante, arrebatador e vocês não podem perder!", disse em uma postagem nas redes sociais, feita nesta quarta-feira, 16.

Querida pelo público, Thais ganhou elogios nos comentários da publicação. "Passada nessa beleza! E que look tudo", falou uma. "Thais dormindo no formol, meu povo", brincou outra. "Adorei a roupa e o batom", destacou uma terceira. "Que brincos lindos", acrescentou uma fã. "Divino esse vestido. Gatíssima", completou outro.

Thais Fersoza e Michel Teló trocam declarações ao celebrarem 8 anos de casados

Thais Fersoza e Michel Teló completaram 8 anos de casados e como de costume, o casal usou as redes sociais para trocarem declarações de amor.

A apresentadora fez um vídeo relembrando alguns momentos ao lado do amado e não escondeu o seu sentimento. "Ele é o amor da minha vida! 8 anos de casados… te amo com todo meu coração, marido!", escreveu ela na legenda.

Já o cantor compartilhou uma foto super romântica com a esposa durante o pôr do sol. "8 anos de casados! Te amo tanto, minha gatinha!", declarou ele.

O casal tem dois filhos, Melinda (06) e Teodoro (05).