Caçula de Thais Fersoza e Michel Teló encanta com mensagem positiva em palco: ''Eu consegui''

Apresentadora Thais Fersoza se derrete ao compartilhar dica do filho mais novo, Teodoro, em vídeo no palco ao lado de Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza (38) decidiu iniciar a semana compartilhando com os seguidores uma mensagem fofa do seu caçula com Michel Teló (41)!

Nesta segunda-feira, 10, a artista publicou um vídeo fofíssimo do pequeno Teodoro (5) em apresentação do pai quando ele retornou aos shows. Nas imagens, o cantor aparece ao lado do caçula e da primogênita, Melinda (6).

No registro, publicado em seu feed no Instagram, Teodoro disse: "A melhor coisa que eu queria era cantar aqui, mas eu achava que era nervoso, mas eu consegui."

Ao legendar a postagem, Tata se derreteu pelo momento e comentou sobre a felicidade dos herdeiros em estar ao lado do pai no palco. "E pra começar muuuuuuito bem essa semana de Dia das Crianças, um dos vídeos mais fofos da vida!!!! Pega aí essa dica do Teodoro e arrasa! Crie coragem, seja decidido e encare seus desafios de frente! Você VAI conseguir!", começou escrevendo.

"Vídeo de quando papai retomou os shows! Eles sempre pediam muito pra ir... E quando chegou o dia, foi uma realização pra eles! E uma emoção imensa pra nós! A reação deles foi sensacional… e óbvio, querem ir em todos!!!", disse ainda.

Thais Fersoza mostra participação da família em peça de Michel Teló

Recentemente, Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando participações suas e dos filhos, Melinda e Teodoro, na peça de Michel Teló! Nas imagens, os pequenos aparecem no final da apresentação e derretem o coração dos presentes com muita fofura. "Pensa numa temporada especial….. #tbt #TbtFersoza cheio de amor e emoção.. foram semanas muito especiais pra nós e quem teve a oportunidade de acompanhar sabe bem que essa temporada foi diferenciada", escreveu ela na legenda.

