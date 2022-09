Thais Fersoza mostra participação da família na peça de Michel Teló: ''Amor e emoção''

A apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao mostrar Melinda e Teodoro no palco com o pai, Michel Teló

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 13h55

Thais Fersoza (38) encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando participações suas e dos filhos, Melinda (6) e Teodoro (5) na peça de Michel Teló (41).

Nas imagens, os pequenos aparecem no final da apresentação e derretem o coração dos presentes com muita fofura. "Pensa numa temporada especial….. #tbt #TbtFersoza cheio de amor e emoção.. foram semanas muito especiais pra nós e quem teve a oportunidade de acompanhar sabe bem que essa temporada foi diferenciada", escreveu ela na legenda.

Na sequência, a apresentadora parabenizou a todos que fizeram parte desta temporada. "Parabéns a TODOS envolvidos! Vcs são muito especiais!!! Que venham as próximas temporadas!", disse.

Os admiradores foram só elogios para eles nos comentários. "Que família linda", "Foi lindo demais, mais uma temporada incrível e que eu amei estar presente", "É tão lindinho ver essas lindezas desde pequeninos nos palcos", dispararam eles.

THAIS FERSOZA POSTA FOTOS COM A FAMÍLIA NO CASAMENTO DO IRMÃO DE MICHEL TELÓ

A apresentadora Thais Fersoza (38) usou as redes sociais para compartilhar registros da cerimônia de casamento do irmão de Michel Teló (41)! Téo Teló e a cantora Gabi Luthai se casaram no pôr do sol da terça-feira, 13, em Morungaba, em São Paulo. A cerimônia luxuosa, que foi adiada por mais de dois anos por conta da pandemia, contou com a presença de 450 convidados.

Nas imagens, publicadas por Tata em seu feed no Instagram, Tata aparece ao lado dos noivos, do marido, dos filhos Melinda (6) e Teodoro (5), que roubaram a cena nos cliques, e de outros familiares, como os pais e os sogros. A artista aproveitou para celebrar a união do casal e comentar sobre o dia especial.

