Tays Reis exibe seus pernões torneados ao usar conjuntinho com shortinho micro: ''Linda demais!''

Tays Reis arrancou elogios de fãs ao publicar fotos arrasadoras usando um conjuntinho com um shortinho micro

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 19h51

Nesta sexta-feira, 9, Tays Reis (27) usou suas redes sociais para exibir o seu look do dia. Para fazer seus compromissos, ela apostou em um conjuntinho de blazer e shortinho micro, com uma estampa estilosa, em tons de azul.

Nas fotos, a artista aparece em uma varanda, exibindo o seu visual que além do conjuntinho, era composto por um tênis branco, uma bolsinha, alguns acessórios, uma make arrasadora e um rabo de cavalo prendendo seus cabelos.

Ela ainda publicou um registro ao lado da filha, Pietra, de apenas 1 mês, que estava usando um macacãozinho azul, combinando com um lacinho no cabelo.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda demais!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Gata! Belíssima!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos arrasadoras de Tays Reis usando um conjuntinho com um shortinho micro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatá ☀️ (@taysreis)

Tays Reis explode o fofurômetro ao mostrar a filha, Pietra, relaxando na banheira

Recentemente, Tays Reis encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo fofo da filha, Pietra, de apenas 1 mês, enroladinha em uma fralda, relaxando em uma banheira. "Hoje ela só quer relaxar", escreveu a artista na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!