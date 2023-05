Tati Machado passa a tesoura no cabelo e exibe novo visual

Cortou! Tati Machado, do programa Encontro, surge com o cabelo na altura dos ombros: 'Ficou linda'

A apresentadora Tati Machado (31), que participa do programa Encontro, da Globo, está com novo visual! Nesta quinta-feira, 4, a artista passou a tesoura no cabelo e apareceu com os fios mais curtos.

A estrela se despediu do cabelão comprido e aderiu aos fios na altura dos ombros. Ela fez um vídeo de antes e depois da transformação nas redes sociais com direito a dancinha ao lado dos profissionais que fizeram a mudança no seu cabelo.

“Se tem mudança de visual, tem dancinha trend! Aproveitar para agradecer os maravilhosos Marcelo e Michel, que entenderam e atenderam perfeitamente os meus desejos”, contou ela na legenda.

Nos comentários, Tati recebeu vários elogios para o seu novo visual. “Ficou linda”, disse um fã. “Ficou ainda mais maravilhosa”, declarou outro. “Adorei”, escreveu mais um.

Tati Machado fala sobre autoestima

Em entrevista na Revista CARAS, Tati Machado contou que é uma mulher muito bem resolvida. “Já li muitos comentários gordofóbicos sobre meu corpo, uma verdadeira perda de tempo porque, enquanto estão falando, estou buscando me amar cada dia mais”, ensina ela. “Demorei a ver beleza no meu corpo, nas minhas curvas. Quando alguém me elogiava, por exemplo, ou dizia que se sentia inspirada por mim, eu pensava: ‘gente, essa pessoa está vendo uma beleza que nem eu enxergo. Alguma coisa está errada’.Até que entendi: para amar o que eu via no espelho, precisava antes amar quem eu sou. Resgatei isso com força total”, completou.