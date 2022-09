Jornalista do 'Encontro', Tati Machado defende a sua beleza e autoestima

Muitas vezes vítima de gordofobia, Tati Machado confessa que demorou a se amar, mas hoje já não se deixa mais abater por nada

Revista CARAS Publicado em 23/09/2022, às 14h52

Na infância, a jornalista Tati Machado (30), que participa do programa Encontro, da Globo, em que comenta reality shows, séries e novelas, sonhava ser atriz. A vontade de viver plenamente sua adolescência, sem o sufoco de início de carreira, a fez seguir outro rumo e ela optou pelo Jornalismo. Mas uma coisa não elimina a outra. “Muitas pessoas me perguntam se eu toparia fazer algo como atriz e sempre respondo que, provavelmente, sim. Meu coração dá até uma acelerada, mas faz tanto tempo que esse lado da atuação está guardado que não sei se eu daria conta de fazer bem”, confessa ela.

Casada há 11 anos com Bruno Monteiro (32), Tati é, hoje, uma mulher muito bem resolvida. “Já li muitos comentários gordofóbicos sobre meu corpo, uma verdadeira perda de tempo porque, enquanto estão falando, estou buscando me amar cada dia mais”, ensina ela. “Demorei a ver beleza no meu corpo, nas minhas curvas. Quando alguém me elogiava, por exemplo, ou dizia que se sentia inspirada por mim, eu pensava: ‘gente, essa pessoa está vendo uma beleza que nem eu enxergo. Alguma coisa está errada’.Até que entendi: para amar o que eu via no espelho, precisava antes amar quem eu sou. Resgatei isso com força total”, completou.

Tati adora moda e chama a atenção na TV por não ter medo de ousar nos looks. “Sempre gostei. Desde novinha usava as roupas da minha mãe e não era básica nas escolhas”, revela ela. Mas a moda é mais importante para a jornalista do que apenas uma escolha de roupa. “A Globo tem figurinistas e assistentes dentro dos programas e eu adoro trabalhar com todas. Na hora de experimentar os looks sempre brincamos que é a hora delas de brincarem de boneca. Atribuo muito a elas a devolverem minha autoestima”, explica Tati, que sempre foi ‘viciada’ em TV e não se lembra nem mesmo de conseguir pegar no sono com o aparelho desligado. “As memórias da minha vida sempre estiveram atreladas ao que estava passando na televisão”, revela a jornalista.

FOTOS: Marcio Farias; Produção: Paulo e Aline Zelenka; Beleza: Dainanne Martins