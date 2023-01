Taís Araújo dança funk e desfila corpão de biquíni na Bahia: “Pretricinha”

De férias, Taís Araújo brinca ao dançar funk de biquíni: “Uma pretricinha com seu copo de drink no verão da Bahia não quer guerra com ninguém”

“Ela não anda, ela desfila”: foi ao som de Ela é Top, funk do Mc Bola, que Taís Araujo (44) compartilhou um momento descontraído para mostrar como tem passado os dias em suas férias na Bahia. A atriz desfilou em uma passarela esbanjando beleza e felicidade em câmera lenta, com direito a um drink na mão, e mostrou que tem aproveitado o verão do nordeste ao máximo.

De biquíni rosa fluorescente, saída de praia branca e chapéu de palha, a atriz exibiu o corpão em sua melhor versão, brincou que nessa tranquilidade não quer guerra com ninguém e angariou elogios dos colegas de profissão nos comentários do clique: “Eu amoooo", declarou a apresentadora Sabrina Sato (41). “Que ondaaaaaa”, comentou Fernanda Gentil (36) acompanhada de emojis apaixonados. “Quando eu era pequena, meu ideal de beleza era Tais! Nunca estive errada”, citou uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Mas esse não foi o único clique das férias compartilhado nas redes sociais pela mãe de João (10) e Maria (7), fruto de seu relacionamento com o também ator Lázaro Ramos (44). A atriz celebrou o ano novo na Bahia, rodeada de grandes nomes da televisão brasileira, como Regina Casé (68), Adriana Esteves (53) e Ingrid Guimarães (50), e fez questão de deixar uma mensagem carinhosa em uma publicação com o grupo: “foi lindo e amoroso e que siga assim”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araujo muda o visual para férias

A atriz Taís Araújo se preparou antecipadamente para curtir as férias e celebrar um novo ano em grande estilo! No ar como Clarice em “Cara e Coragem”, novela da TV Globo, Taís Araujo finalizou as gravações e correu para o salão. Com a mudança de visual, ela brincou: “Atenção aos sinais: quando eu coloco trança, muitos colares e muitas pulseiras é sinal que eu entrei de férias.’ e partiu para Bahia acompanhada do marido e dos filhos.