Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de 'Cara e Coragem': ''Férias''

Atriz Taís Araujo muda o visual para curtir férias com o marido, Lázaro Ramos, e os filhos após gravações da novela 'Cara e Coragem'

A atriz Taís Araujo (44) já está se preparando para começar o ano de 2023 com tudo! Nesta quinta-feira, 22, ela encantou os seguidores ao mostrar que mudou o visual!

A artista, que interpreta Clarice na novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem, finalizou as gravações do folhetim neste mês, e aproveitou o fim do trabalho para radicalizar o look.

Em série de fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a mulher de Lázaro Ramos (44) surgiu de tranças. A famosa disse que a transformação nos cabelos é para curtir as férias ao lado do marido e os filhos do casal, João Vicente (11), e Maria Antônia (7).

"Atenção aos sinais: quando eu coloco trança, muitos colares e muitas pulseiras é sinal de que eu entrei de férias", legendou Taís Araujo, que aparece exibindo também combinação de acessórios coloridos de miçangas.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios de milhares de fãs e famosos, como de Bruna Marquezine (27): "Como consegue ser tão bonita?", disse a protagonista de Besouro Azul, da DC Comics. "Bela", elogiou Cris Vianna. "Uma deusa", exaltou Maisa Silva. "Affeeeee, que deusaaaaa", babou Carolina Dieckmann.

Confira o novo visual de Taís Araujo:

Lázaro Ramos alfineta críticas por vídeo de beijão em Taís Araujo

O ator Lázaro Ramos mostrou que está atento aos comentários em suas redes sociais e viu quando foi criticado por postar um vídeo de um beijão na esposa, a atriz Taís Araújo, na rua em Nova York. Porém, ele não se abalou com os comentários alfinetando o casal e rebateu ao mostrar fotos sozinho com um recado.

“Pronto. Já que os solteiros reclamaram ontem do beijo, mesmo sendo um beijo comportado,posto só essa foto aqui. Bom jogo e boas bocas para vocês [risos]”, disse ele na legenda.

