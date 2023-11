Tá solteira? Maraisa surge sem aliança ao curtir o dia na piscina

Após apagar as fotos com o noivo, Maraisa chamou a atenção ao surgir relaxando na piscina com um look cavado e sem aliança

Maraisa elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar um vídeo curtindo o dia ensolarado à beira da piscina da sua casa em Goiânia. Para o momento de lazer, ela surgiu usando um maiô cavado com estampa de Bob Marley.

"Pra você que acha que Maiara e Maraisa é só trabalho, aqui estou com o meu maiô do Bob Marley, com meus belos drinks no meu Goiás amado, em plena natureza, acompanhada da minha cabritinha e da minha Sagatiba, quero avisar que tá só começando… Nem só de trabalho vive o homem!!", contou a cantora na legenda da publicação.

Além do corpo sarado da artista, outro detalhe acabou chamando a atenção. É que no vídeo postado no feed do Instagram, a irmã gêmea de Maiara aparece sem a aliança de noivado. Rumores de que Maraisa está solteira passou a circular na internet após a famosa apagar as fotos com o empresário Fernando Mocó. Ela também chegou a dar unfollow nele no Instagram, mas pouco tempo depois voltou a segui-lo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da cantora, mas também falaram sobre os boatos do fim do relacionamento dela. "Muito linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Maraisa terminou o namoro. Quando ela tá assim é porque terminou", afirmou uma fã. "Cadê o Fernando Mocó. Será que terminaram gente?", questionou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa choca com barriga negativa

A cantora Maraisa chocou os internautas nesta última sexta-feira, 17, ao postar novas fotos de um look usado no show feito em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Cheia de estilo e elegância, a sertaneja esbanjou suas curvas esculturais em um conjuntinho.

De cropped e minissaia, a sertaneja, da dupla com Maiara, deixou sua barriga negativa à mostra e impressionou os fãs com seu físico atual. Bem sequinha e torneada, a musa não passou despercebida e arrancou elogios dos fãs. "Nos bastidores de ontem preparando o show em Pouso Alegre/MG, bem girl boss!", disse ela na legenda. Veja as fotos!