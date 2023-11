Maraisa para de seguir noivo e apaga fotos do casal; internautas especulam fim de relação

Maraisa assumiu relacionamento com empresário Fernando Mocó em junho deste ano

Maraisa deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha ao parar de seguir o noivo, Fernando Mocó, no Instagram e apagar as fotos do casal. Já o empresário ainda segue a cantora e mantém as fotos românticas.

A cantora se apresentou em Caxias do Sul usando aliança durante o show. Mesmo assim, deixou os fãs intrigados. "Ela está cantando tão desanimada hoje", notou uma fã. "Acho que terminaram mesmo. na live, ela não está animada", pontuou outro. Mocó participou da festa de aniversário da sobrinha enquanto Maraisa maratonou a série ‘The Crown’ após o show.

Os dois começaram a namorar oficialmente em junho deste ano. Em setembro passado, eles anunciaram o noivado. O empresário presenteou a cantora com uma aliança de R$ 20 mil. "Como todo mundo está sabendo, eu estou noiva. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Essa aliança tem muitas voltas, acho que 20 anos de volta", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Mocó (@fernandomoco)

Quem é Fernando Mocó?

Vale lembrar que Fernando Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.

A sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente.

De cropped, Maraisa choca com barriga negativa

Maraisa chocou os internautas nesta sexta-feira, 17, ao postar novas fotos de um look usado no show feito em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Cheia de estilo e elegância, a sertaneja esbanjou suas curvas esculturais em um conjuntinho.

De cropped e minissaia, a sertaneja, da dupla com Maiara, deixou sua barriga negativa à mostra e impressionou os fãs com seu físico atual. Bem sequinha e torneada, a musa não passou despercebida e arrancou elogios dos fãs.