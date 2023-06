Stenio Garcia surge com o rosto desinchado em nova foto

Equipe de Stenio Garcia mostra nova foto com o rosto desinchado após harmonização facial

O ator Stenio Garcia deu o que falar nesta semana após passar por uma harmonização facial. No entanto, a equipe dele fez questão de tranquilizar os fãs e mostrar o artista com o rosto desinchado após o procedimento.

Nas redes sociais, ele posou ao lado da esposa, Marilene Saad e outras pessoas de sua equipe, que tranquilizaram os fãs do artista sobre a transformação. “A gente está aqui com o Stenio na luz normal. Não tem nada daquilo que apareceu na televisão. Lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele. Ele está com o rosto um pouco inchado por conta do remédio, mas ele está normal”, contou a assessora dele, Claudia Magalhães.

E ela ainda completou: “Ele ainda tem as ruguinhas dele. E ele quis fazer a harmonização, isso que vocês tem que entender. Quer ficar gatão, ele se cuida. É muita falação em cima de uma coisa que não existe”.

Após a repercussão do antes e depois de sua harmonização facial, Stenio Garcia contou que fez o procedimento estético para voltar ao mercado de trabalho. “Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, disparou ele em conversa com a coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Ele ainda contou que o rosto ainda vai desinchar, já que o procedimento foi feito há apenas 10 dias, e ele já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.

Esposa de Stenio Garcia revela que passou mal

Nesta quarta-feira, 14, a atriz e influenciadora digital Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia, contou que passou mal durante a tarde por causa da repercussão da harmonização facial do marido. “Oi pessoal, hoje passei por uma situação [...] Eu estava com a pressão muito alta, 16 por 10, porque hoje eu implorei ao SBT, eu já tinha ido ontem lá, fui ao SBT por causa das dentistas, que fizeram a harmonização no Stênio, que ficou maravilhoso”, começou a atriz, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

“E ele inchou, por conta da cortisona. E aí, a gente nem ligou para a repercussão, mas eles ligaram [risos]. Aí, eu pedi que não viessem, mas eles vieram aqui, quando eu vi estava todo mundo aqui, então eu tive que fazer. Eu não queria ter feito, eu implorei, que não fosse feito hoje, porque meu maridinho está aqui com uma dor ciática”, continuou Mari, ao mostrar Stênio deitado na cama.

“Tá com uma dor ciática e eu vou ter que operar. De repente, estou sentada na minha casa [...] Quando fui invadida por esse senhor, Leo Dias, na minha casa, não é uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu não conheço, eu vi ele berrando na minha casa, no meu espaço sagrado, eu sou agredida. Aí eu falei: ‘Eu vou bater em vocês, eu vou massacrar vocês, como é que o Silvio Santos tem coragem de ter uma pessoa que agride a quem está abrindo as portas para o SBT e quem deu audiência para eles ontem’, quando eu quis dizer bater, eu quis dizer na justiça”, explicou.